FC Arzignano Valchiampo giovedì 14 aprile a Levico Terme: parla il "feroce" Ivo Molnar

Giallocelesti in trasferta a Levico. È proprio in Valsugana che si disputerà la 29esima giornata di campionato, in programma per giovedì 14 aprile 2022. Al comunale di viale Lido il fischio d’inizio di US Levico Terme-FC Arzignano Valchiampo è alle ore 15.?

Alla vigilia del match abbiamo sentito il difensore Ivo Molnar.?

«Domani ci aspetta una gara difficile, per noi molto importante, contro una squadra ostica. In casa loro ha fatto perdere punti a tante cmpagini del campionato, ma se noi ci presentiamo con giusta mentalità e aggressività sono sicuro che possiamo portare a casa tre punti fondamentali».



In carriera hai anche un passato calcistico con i colori del Dro Alto Garda in Trentino. Sarà una sorta di tuo derby personale in Trentino quello con il Levico. Conosci bene l’ambiente. Come bisogna scendere in campo domani?

?«Certo, so che è un ambiente molto competitivo. Come ho già detto in casa loro riescono sempre a fare delle ottime prestazioni. Quindi domani bisogna scendere in campo con massima umiltà, concentrazione e aggressività dal primo all’ultimo secondo».



Qual è la parola chiave con cui giocare a Levico per Ivo Molnar?

«La mia parola della settimana è "ferocia". Credo che per vincere la battaglia sportiva di domani dobbiamo essere "feroci" dal primo secondo, "cattivi" e "spietati" per riuscire ad ottenere il nostro obiettivo: quello di portare a casa tre punti».

Ovviamente Molnar forza la mano a livello dialettico: si tratta di termini e concetti riferiti alla determinazione nello sport nei limiti delle regole e del rispetto per l'avversario.