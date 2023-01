FC Arzignano Valchiampo domenica 29 gennaio 2023 ospita la Pergolettese

Domenica 29 gennaio 2023 alle ore 14 e 30, allo stadio “Tommaso Dal Molin” di Arzignano si gioca Fc Arzignano Valchiampo contro Pergolettese, incontro valido per la 24esima giornata di campionato di serie C (girone A).

L'arbitro in campo è Giorgio Di Cicco di Lanciano coadiuvato da Andrea Maria Masciale di Molfetta, Davide Rignanese di Rimini; quarto uomo David Kovacevic di Arco Riva.

MISTER BIANCHINI: "SARA' GARA TOSTA, MA DOBBIAMO DARE CONTINUITA' AI RISULTATI"

«Andiamo ad affrontare la Pergolettese, reduce da una sconfitta ma arrivata al 90' contro una squadra forte, la Feralpisalò - così l'allenatore Giuseppe Bianchini -. Troviamo una compagine in salute che ha un bel gioco arioso con giocatori di qualità in qualsiasi zona. Dobbiamo preparare bene la partita perché per noi questo è un momento importante. Dobbiamo cercare di dare continuità ai risultati, facendo la gara giusta. Contro di loro dovremmo ritornare a riproporre una gara tosta difendendoci e attaccando bene, È un match importante per loro, ma lo è altrettanto per noi. Fare punti significa tenerci ancora distanti dalla zona pericolosa. Le insidie in questo campionato arrivano in ogni partita».

PER STEFANO CESTER LA PERGOLETTESE E' UNA BUONA SQUADRA

«Nella partita contro il Piacenza abbiamo conquistato un risultato importantissimo - sottolinea il trequartista Stefano Cester -. Abbiamo lottato, soffrendo ma portando a casa i tre punti. In settimana come sempre siamo andati forte. Sono sicuro che in partita arriveremo pronti». E sulla Pergolettese afferma Cester: «E' una buona squadra. Per noi le partite sono tutte importanti e le prepariamo allo stesso modo, cercando di ottenere il risultato. In squadra siamo in tanti e tutti di un buon livello. Gli interpreti possono cambiare ma tutti ci siamo fatti trovare pronti facendo le prestazioni giuste». Conclude Stefano Cester: «Sicuramente finora stiamo disputando un buon campionato: l’obiettivo resta sempre lo stesso». La salvezza.