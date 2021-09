Serie D: l'Arzignano vendemmia in Valpolicella: 3-0 all'Ambrosiana

Iniziano col botto i giallocelesti di mister Bianchini: il neo acquisto Szymon Fyda, arrivato dalla Manzanese, mette a segno una doppietta micidiale nella prima frazione di gioco che "ammazza" i veronesi dell'Ambrosiana: lui numero 7 segna al 17' e al 37', numeri che valgono al lotto. Nella ripresa i padroni di casa tentano la reazione ma Bonetto al 7' (ancora il numero sette) sigla la terza rete per il vantaggio definitivo di FC Arzignano Valchiampo. All'Ambrosiana non resta che cercare la rete della bandiera ma i giallocelesti sono messi bene in campo e alla fine i tre punti li portano a casa. Il risultato dimostra che la squadra ha fatto davvero un ottimo acquisto con l'attaccante rodigino di origine polacca di scuola Spal e Padova.

Prossimo match per gli uomini di Bianchini in casa col Sona Calcio mercoledì 22 settembre 2021 alle ore 15. Poi terzo impegno di campionato domenica 26 settembre sempre in casa alle 15 con il Montebelluna.