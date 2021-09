Nuovo difensore per l'Arzichiampo: è Manuel Vessella

All'Arzignano Valchiampo per la stagione 2021-2022 (serie D, girone C) arriva a disposizione di Mister Bianchini un nuovo giocatore: è Manuel Vessella. Originario di Civitanova Marche, il terzino sinistro classe 2003 è arrivato in prestito dal Pescara. Lo scorso giugno si è laureato Campione d’Italia Under 18 con il Genoa. Ora comincia per lui una nuova avventura in gialloceleste. «Sono contento di essere qui ed iniziare questa nuova sfida - ha affermato l'appena maggiorenne Vessella -. Devo ringraziare l’Arzignano per avermi cercato così tanto e voluto così fortemente. Grazie al direttore sportivo Serafini e alla società che hanno fatto un grande sforzo per prendermi».

«E adesso - prosegue il terzino - devo ripagare tutto ciò che mi è stato dato. È una grandissima opportunità e ne sono consapevole: giocare con i grandi non è mai facile, soprattutto all’inizio». E conclude Vessella mostrando una certa maturità: «Vengo da due anni di Primavera dove giocavo sempre con i ragazzi della mia età. È il salto che ci vuole per la mia crescita. E sono felicissimo di iniziare con questi nuovi colori».