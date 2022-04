Lr Vicenza, Cristian Brocchi sollevato dall’incarico

Mister Brocchi lascia la panchina del Vicenza. Nella serata di lunedì è arrivata la comunicazione ufficiale della società: "La Società LR Vicenza comunica che nella serata odierna il sig. Cristian Brocchi è stato sollevato dall’incarico di Allenatore Responsabile della Prima Squadra. Contestualmente sono stati sollevati dai rispettivi incarichi anche i suoi collaboratori tecnici. Il Club desidera ringraziare mister Brocchi e lo staff per la dedizione, la serietà e l’impegno profuso in questi mesi e augura loro il meglio per il proprio futuro".

Non si conosce il nome del sostituto. Le prime ipotesi sono: Dionigi, Baldini, Bellotto e Cosmi. La decisione verrà presa probabilmente nella giornata di martedì.

