Enrico Dalè nuovo capo degli scout del LR Vicenza

Con una nota la società LR Vicenza ha comunicato "di aver affidato l’incarico di coordinatore dell’area scouting al Sig. Enrico Dalè".

CHI E' ENRICO DALE'

Dalè, classe 1979, nell’ottobre 2021 ha iniziato a collaborare con la società biancorossa nel ruolo di scout nei campionati europei.?

Ha cominciato il proprio percorso come osservatore nel Lumezzane nel 2005, per poi passare al settore giovanile della Juventus, fino ad approdare a collaborare come osservatore nella prima squadra.

Nella stagione sportiva 2010-2011 ha assunto il ruolo di direttore sportivo nel Mantova, con cui ha conquistato la promozione in Serie C. Successivamente ha svolto il ruolo di responsabile scouting nella Cremonese, nel Parma e di osservatore nel West Bromwich Albion.