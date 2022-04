Eccellenza: vittoria netta del FC Bassano contro l'Abano (3-0), doppietta di Lukanovic

Domenica pomeriggio per la nona giornata di ritorno FC Bassano 1903 è sceso in campo con in panchina il tecnico in seconda Matteo Nichele per la squalifica di Alessandro Pontarollo. Al Mercante ospite è l'Abano.

I giallorossi vanno in vantaggio con Lukanovic l 13'. L'attaccante, nonostante un'influenza intestinale che soffre da venerdì riesce pure a raddoppiare alla fine del primo tempo, al 44' sempre su azione grazie all'assist di Peotta. Poi all'inizio della ripresa però rimane seduto a terra al 7' e viene sostituito da Popovic.

Ad impensierire seriamante la porta giallorossa nel primo tempo è Thiam al 25'.

Per tornare alla ripresa il Bassano forte del 2-0 e orfano dell'attaccante costretto a distendersi in spogliatoio sfinito, gestisce il matchAl 42' però Proto atterra in area Sanzovo, è rigore. Dal dischetto Bounafaa insacca il 3-0

Il Bassano è quarto in classifica del girone B della Eccellenza Veneto con 40 punti seguito a -1 dall'atra vicentina, il Camisano. Nei primi tre posti: Giorgione a 50 punti, Arcella e Borgoricco a 43.

Prossima sfida di Campionato per gli uomini di Potarollo domenica 10 aprile, alle 15 e 30, contro l'Union Borgoricco Campetra: un match che in caso di vittoria vale l'aggancio in classifica.