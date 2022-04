Eccellenza: Virtus Cornedo "vendemmia" fuori stagione in Valpolicella contro il Valgatara (0-3)

Una sfida di centroclassifica quella in Valpolicella tra il Valgatara e la Virtus Cornedo. I vicentini di mister Zenorini tornano a convicere nella prestazione e soprattutto nel risultato.

Il match si apre con un'occasione per il Cornedo che però lo stesso Miloradovic non riesce a deviare in porta. Sono invece i padroni di casa a dover essere fermati dal portiere vicetino Pilan al 20': è Lallo che calcia al volo un missile che l'estrmo difensore gialloblu para.

Il gol arriva al 35': sono Gymah e Battistella che costruiscono il gioco e alla fine quest0'ultimo crossa per il bomber Miloradovic che stavolta non sbaglia e trafigge la porta di Cecchini. E' lo0-1.

Nella ripresa Lallo del Valgatara è ancora pericoloso per la porta di Pilan. Subito dopo però al 12' Muzza nel disperato tentativo di limitare la punta Miloradovic devia il pallone che arriva da Battistella per l'avversario nella sua rete: è lo 0-2.

Il sigillo dell'attaccante della Virtus arriva al 39' su rigore: un difensore del Valgatara nel tentativo di fermare Cavaliere in area tocca la palla col braccio. Il direttore di gara indica il dischetto e trasforma Miloradovic: è il finale 0-3.