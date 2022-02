Eccellenza: allo stadio Santagiuliana la Virtus Cornedo beffa lo Schio, 2-0

Un incontro tra due realtà importanti del Vicentino con radici profonde nel territorio e nella storia. Proprio allo stadio dedicato al grande calciatore di Torino e Vicenza (e poi imprenditore) Alfonso Santagiuliana, nato a Cornedo, la Virtus batte Schio per 2-0. Due segnature nel primo tempo: la prima su punizione di Cervellin che si insacca saltando la barriera e beffando il portiere avversario Rossi al 21'. La seconda 8' dopo con un contropiede micidiale di Lovato. La reazione dei giallorossi dell'Altovicentino arriva ma l'attaccante Amici in due occasioni viene fermato dall'estremo difensore di casa il buon Pillan. Ancora Miloradovic per Cornedo ha l'occasione per portare a tre i gol ma il suo tiro è debole e facile presa di Rossi.

Nella ripresa sempre protagonista il portiere scledense che para i tiri di Lovato e Trivunovic. Poi al 28' Ciscato va vicinissimo ad accorciare le distanze per Schio ma il suo tiro colpisce la traversa. Finisce 2-0 per i gialloblu di Cornedo.