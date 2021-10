Eccellenza: Villafranca in 10 umilia il Montecchio, 1-0

Partita che lascia l'amaro in bocca ai tifosi del Montecchio Maggiore e che fa piangere Giulietta al balcone del suo castello. La squadra di mister Federico Coppola gioca un primo tempo alla pari con i quotatissimi veronesi del Villafranca. Poi nella ripresa l'episodio che dà una svolta alla partita: l'attaccante biancorosso Matteo Casarotto (Montecchio fuori casa gioca però in maglia verde) lanciato a rete viene atterrato dal difensore Amoh, che risulta ultimo uomo: il veronese viene espulso e l'arbitro esita sul concedere o no il rigore al Montecchio. Il penalty non viene concesso dopo un consulto con il guardalinee. Il Villafranca resta in 10 e il Montecchio gestisce il match ma non riesce a sfrittare la superiorità numerica. Tanto che al 27' su punizione di Vicentini respinta dal difensore del Montecchio Zanella, Cordioli aggancia e colpisce il palo e sull'ulteriore ribattuta l'ex di turno, Tomé, insacca. E' l'1-0. Poi il Montecchio non ha la lucidità per pareggiare.