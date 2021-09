Eccellenza: Valgatara sconfigge Schio, 3-0

La vendemmia in Valpolicella stavolta la fanno proprio i padroni di casa che dominano il match. Episodio sfortunato per l'autorete che determina il morale dei vicentini

Dopo il pareggio casalingo dello Schio col Vigasio (1-1), la seconda giornata di campionato offre una netta sconfitta e zero punti. A Marano Valpolicella contro il Valgatara i giallorossi si presentano pimpanti e vivaci nel primo tempo creando alcune occasioni da gol. Ma al 45' un passo falso che determina l'andamento della gara: un errore del portiere Rossi che non trattiene un pallone facile che finisce in rete: è autogol e lo Schio conclude la prima frazione di gara sotto di una rete. Nel secondo tempo dominano i padroni di casa: gol di Rambaldo al 15' che piega le gambe ai ragazzi di mister Giarraffa. Poi arriva la rete di Macedo al 38' per il definitivo 3-0.