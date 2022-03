Eccellenza: sesta sconfitta consecutiva per Schio, stavolta di misura a Pescantina (1-0)

La trasferta dello Schio a Pescantina non va come dovrebbe e nonostante la gara equilibrata vincono i padroni di casa. Per i giallorossi di mister Baldi purtroppo è la sesta sconfitta consecutiva. A decidere il match il gol di Brito al 23' del primo tempo: un tiro che parte dal limite dell'area e che trafigge la porta di Rossi.

Lo Schio reagisce particolarmente nella ripresa dove Ferretto e compagni tentano di recuperare il gol subito. Ci va vicino al 10' Nicolò Amici sulla punizione calciata da Dalla Riva. Difficile però per i giallorossi passare la difesa del Pescantina sempre ben piazzata e che non fa filtrare alcun pallone. Da segnalare un bel tiro di Mazzone entrato al 28' del secondo tempo, parato però in modo efficace da Boschini il portiere di casa. Ora per Schio è crisi.