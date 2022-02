Eccellenza: Schio perde a Mestrino (3-0) ed è di nuovo crisi

La vittoria per i giallorossi dello Schio manca da due mesi e mezzo e si trovano ora in classifica del girone B dell'eccellenza veneta fermi a 14 punti in piena zona retrocessione.

E' necessario un cambio di rotta al più presto pr la squadra di mister Michele Baldi. Lo Schio Calcio ha tenuto testa agli avversari del Mestrino per tutto il primo tempo e fino quasi a metà della ripresa. Al 20' del secondo tempo Cenetti va vicinissimo al gol, ma 5' dopo i padovani segnano con Scapin. Su punizione raddoppia al 30' Salata e nel recupero lo stesso Scapin porta a tre le segnature per l'Albignasego.