Eccellenza: Schio inizia il ritorno con un pareggio a Vigasio (1-1)

Squadra in casa

Squadra in casa Vigasio

Lo Schio di mister Baldi torna a casa con un punto dalla prima partita dell'anno e primo turno di ritorno del campionato di Eccellenza. A Vigasio finisce 1-1. I padroni di casa partono forte sicuri di fare loro il match: all'8' una punizione di Nizzetto centra il palo difeso da Rossi. E' però Schio ad andare in vantaggio nel primo tempo: al 14' su azione di rimessa Amici anticipa il portiere avversario, ma l'estremo difensore scaligero Vencato lo atterra. E' rigore dche Dalla Riva trasforma: 0-1. La reazione del Vigasio non si fa attendere: per il resto della prima frazione di gioco i giallorossi sono costretti a difendere.



Il pareggio i padroni di casa lo trovano solo nella ripresa, al 10', con Biasi che insacca un tiro al volo. E' 1-1.Al 20'da segnalare la parata di Rossi su Zanetti. Ed è lo stesso attaccante del Vigasio che colpisce il palo al 40' su deviazione di testa. Insomma a Schio è andata bene contro una squadra tecnicamente superiore.