Eccellenza: Schio batte Garda e riprende quota

Era un vero e proprio scontro diretto per lasciare le parti basse della classifica quello allo stadio De Rigo di Schio tra i giallorossi e la compagine di Garda. I padroni di casa che arrivano da un inizio di stagione tribolato con due cambi di allenatore.

Gli uomini di Baldi iniziano bene e nel primo tempo viene annullato un gol a Sbalchiero su assist di Andreetto per un fuorigioco di Primucci. Sono i tre giocatori citati che hanno sui piedi le occasioni per battere a rete e portare in vantaggio lo Schio: bravo viceversa il portiere veronese che Carletti che para tutto. L'occasione più netta per il Garda è quella di Paluzzano al 15'. Ma il primo tempo si chiude sullo 0-0.

Nella ripresa la situazione si sblocca a favore di Garda nonostante a fare il gioco siano i padroni di casa. E' Chesini che dalla sinistra batte verso la rete e il portiere vicentino Ayoub prima respinge di mano, ma non può nulla sulla ribattuta di Aloisi che finisce oltre la linea di porta. E' lo 0-1 e sullo stadio di Schio scende il gelo.

Ma i giallorossi di Baldi incassano e ripartono macinando gioco su gioco. In una delle successive incursioni verso la porta di Carletti un difensore prende la palla in area di braccio involontariamente: batte il rigore lo specialista Andreetto che realizza: è pareggio sul 1-1.

Lo Schio però non si accontenta, e fa bene: il gol partita arriva al 38' dai piedi del bissarese Gumiero che con un diagonale infila la porta e guadagna il vantaggio per la vittoria giallorossa.

Lo Schio quondi sale a 10 punti e lascia il Garda penultimo nella classifica dell'Eccellenza girone A a 7 punti. Ultimo è il Cornedo a 6 piunti. I giallorossi scavalcano in classifica Mozzecane e Cologna Veneta e si piazza dietro il Montorio che è a 11 punti.