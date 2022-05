Eccellenza, play-out: poker dello Schio su Cologna Veneta con doppietta di Cenetti

Squadra in casa

Un bel riscatto per lo Schio nello spareggio con il Cologna Veneta che l'aveva sempre maltrattato in campionato. Un poker di gol: due nel primo tempo, doppietta di Cenetti e due nella ripresa.

Da aggiungere anche un palo colpito da Sacchetto con un tiro fortissimo al 10' del primo tempo. Il primo gol arriva al 33' dai piedi di Cenetti (ex Bassano, passato allao Schio col mercato invernale) su azione iniziata da Adreetto e con assist del bissarese Gumiero. Pochi minuti dopo quasi la stessa azione sempre assist di Gumiero e gol di Cenetti (37'). Il primo tempo si chiude sul 2-0.



La ripresa inizia con i padroni di casa che continuano a controllare il match. Gol al 9' con Primucci che aggancia un lancio dello stesso Cenetti e batte a rete. Il quarto gol arriva al 35' con Marchioro (entrato al 12' per Dalla Via) che va vicino anche alla quinta rete in chiusura. Finisce con un bel 4-0 a favore dello Schio che mette un'ipoteca sulla permanenza nella serie.