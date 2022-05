Eccellenza, play off promozione: Montecchio supera gli spareggi regionali e va ai nazionali contro St Georgen di Brunico

Squadra in casa

Squadra in casa Montecchio Maggiore

Immensa soddisfazione per mister Federico Coppola che ha saputo guidare la suadra di Montecchio Maggiore verso importanti traguardi. E domenica 22 maggio 2022 anche alla vittoria ai rigori maturata dopo un pareggio sul 1-1. I gol nei tempi regolamentari sono arrivati nella ripresa: al 14' per il Montecchio con Montagnani e al 21' per il Treviso con salviato.



Ai rigori vanno a segno i biancorossi Falchetto, Pennacchio e Mattioli e il portiere dei vicentini para uno dei rigori avversari. Alla fine traviso non ne butta dentro nemmeno una e Montecchio Maggiore passa il turno con il risultato di 4-1.Ora il prossimo turno degli sapreggi nazionali è il 29 maggio 2022 a Montecchio contro il St Georgen di Brunico e poi il ritorno in Alto Adige il 5 giugno 2022.