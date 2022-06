Eccellenza, play-off: Montecchio vince in Alto Adige e la finale per la serie D sarà col Giorgione

Il Montecchio Maggiore di mister Federico Coppola vince anche gara-2 delle semifinali dei play-out che valgono la promozione in serie D. All'andata i biancorossi in casa hanno battuto il San Giorgio di Brunico per 3-0, al ritorno in val Pusteria i vicentini hanno vinto per 2-0. Un successo che vale il passaggio alla finale contro un'altra squadra veneta, ovvero il Giorgione. I trevigiani hanno battuto in semifinale una sqaudra siciliana di Eccellenza.

Veniamo però al match di ritorno contro il St. Georgen a Brunico: i gol vincenti sono di Mangieri al 23' del primo tempo e di capitan Casarotto al 35' sempre nel primo tempo. Il capitano biancorosso ha raggiunto con la segnatura di sabato pomeriggio in Südtirol i 40 gol stagionali: un numero di reti da record.