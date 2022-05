Eccellenza, play-off: Montecchio nel triangolare perde con Treviso (1-2)

Stadio Cosaro tutto esaurito domenica 8 maggio 2022 per la seconda partita del mini torneo dei play-off di Eccellenza. Il Montecchio Maggiore dopo la trasferta vincente a Borgoricco, si ritrova in casa un ospite coriaceo: il Treviso.



Vanno in vantaggio proprio i biancocelesti al 23' con una punizione dai 20 metri di Porcino (ex Real Vicenza). Sullo 0-1 si rimane fino al 30' del secondo tempo con i giocatori della Marca sempre molto pericolosi e i biancorossi non sempre perfetti in copertura. Nel secondo tempo i padroni di casa riescono a tessere un gioco molto più concreto e offensivo. Il pareggio arriva da un penalty assegnato al 30' della ripresa quando Bernardinello lanciato in area da Falchetto viene atterrato da un difensore del Treviso. Batte capitan Casarotto che dagli 11 metri non fallisce.Il pareggio ringalluzzisce i biancocelesti . Al 41' Porcino batte un'altra punizione intercettata da Masoch in area piccola e deviata in rete. E' 1-2, arrivato troppo tardi per rimediare.