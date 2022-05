Eccellenza, play-off: Il Montecchio vince gara-1 (3-0) e sabato 4 giugno c'è gara-2 col San Giorgio Pusteria

Successo in casa domenica per il Monteccho Maggiore nell'andata primo turno nazionale dei play off di Eccellenza (per accedere alla serie D). Gli uomini di mister Federico Coppola hanno battuto gli ospiti del St.Georgen della Valpusteria per 3-0.

Tutti i gol sono arrivati nel primo tempo. Al 24' segna Guccione, servito da un assist al bacio di Casarotto: l'attaccante scarta il difensore Brugger e infila la porta con un destro a fil di palo. E' l'1-0.

Al 37' si fa vedere per la prima volta pericoloso il gruppo dell'Altoadige: è Ritsch che dal limite impegna il portiere Segantini che però salva il risultato.

Al 43' Bernardinello lancia in resta si fa mezzo campo e spara in porta un tiro fortissimo che il portiere suedtirolese respinge, ma lì a pochi passì c'è capitan Casarotto pronto come un falco a cogliere l'occasione e a insaccare!. E' il 2-0.

Infine nel recupero del primo tempo va in rete anche Dal Dosso: il terzino servito in area da Guccione colpisce la palla che un difensore poi rinvia colpendolo, stop e gol. E' il 3-0 che fa il match.



Nella ripresa tante occasioni, ma poca lucidità davanti alle porte. Occasione per accorciare le distanze per il St Georgen al 48' in pieno recupero con Ritsch che cicca la palla in area dvanti al portiere biancorosso.Ora il turno va completato con i restanti 90' dei 180' a disposizione. Sabato 4 giugno 2022 nel pomeriggio i vicentini saranno in trasferta in Val Pusteria: e lì vi sarà il verdetto finale del confronto verso la serie D.