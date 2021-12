Eccellenza: ora Schio vince e risorge, ko al Mozzecane (3-0)

Con la nuova direzione tecnica sembra che lo Schio Calcio abbia ingranato davvero la marchia giusta: la compagine si sta allontanando dagli ultimi posti del girone A dell'Eccellenza veneta, anche se è a meno della metà dei punti che possiedono i cugini di Montecchio Maggiore: 29 punti per le fuerie rosse dei castelli di Romeo e Giulietta e 13 per i giallorossi dell'Altovicentino. Dietro a Schio ora ben 5 squadre, davanti 8.

La pratica Mozzecane è stata smaltita grazie alla doppietta di Andreetto e al gol di Primucci i due protagonisti in attacco del match. Subito occasione per gli ospiti che con Boseggia colpiscono la traversa. Dopo i primi 20' di gioco in cui le due squadre si sono confrontate a viso aperto, arriva l'episodio che dà la svolta alla partita: la percussione di Primucci solo verso la porta costringe il portiere veronese Gottardi ad un'uscita fallosa che decreta il rigore. Sul dischetto Andreetto che trasforma: è 1-0. Poi ancora occasioni per Amici e per Andreetto con assist di Gumiero, ma l'attaccante non punge.

Nella ripresa al 15' altra azione veloce di Primucci lanciato da Pizzolato, che questa volta fa gol dopo aver superato il portiere con un diagonale perfetto: 2-0. C'è da segnalare un'altra traversa al 20' per il Mozzecane su un tiro di Mazzi che rimbalza a terra davanti alla porta: l'arbitro fa proseguire ma gli ospiti contestano ritenendo che il pallone nel cadere avesse superato la linea di porta. Chiude il match il gol di Andreetto su assist di Michelon al 34': 3-0.