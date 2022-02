Eccellenza: Nicola Sanzovo arriva da Este al FC Bassano 1903

Il centrocampista 19enne di Treviso Nicola Sanzovo da oggi indossa la maglia del FC Bassano 1903. La società giallorossa ha comunicato in una nota "di aver raggiunto un accordo per la seconda parte della stagione sportiva 2021-2022 con il giocatore Nicola Sanzovo".

Centrocampista, classe 2002, trevigiano, Nicola Sanzovo, dopo essere cresciuto nel settore giovanile del Bologna, ha giocato nella Primavera del Cittadella per poi passare nella scorsa stagione nell'Union San Giorgio Sedico in serie D, categoria in cui ha disputato anche la prima parte di questa stagione, prima a Montebelluna e negli ultimi due mesi ad Este da dove approda a Bassano.

«Da quando ho saputo della possibilità di venire a Bassano – racconta Nicola Sanzovo - non ho avuto esitazioni: bella piazza, bello stadio, super tifosi, per cui ho preso subito la mia decisione e sono davvero felice di fare parte di questa squadra. Ora mancano 13 gare e per noi saranno tutte finali perché solo pensando così possiamo provare a centrare l'obiettivo playoff che è ancora è possibile».