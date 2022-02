Eccellenza: Montecchio pareggia in casa con Pescantina (1-1)

Una settimana dopo la conquista della Coppa Italia Montecchio Maggiore scende in campo allo stadio Cosaro per affrontare il Pescantina. La squadra di mister Federico Coppola inizia bene: controlla la situazione e si rende pericolosa. L'episodio che determina il match al 13' quando Casarotto lancia in area Guccione che viene contrastato pesantemente dal portiere dei veronesi Boschini. E' rigore e lo batte Casarotto che segna: è 1-0. Successivamente sia Casarotto sia Guccione hanno delle occasioni verso la porta, ma entrambi vengono fermati dalla difesa e dal portiere. Il Pescantina pareggia al 39' con Zamboni che sul corner battuto da Cailotto coglie la rete: è 1-1.

Nella ripresa al 9' una punizione dal limite per il Pescantina battuta da Bertoldi si infrange sulla barriera biancorossa. Il Montecchio non ci stà e da seconda della classe fa valere la sua tecnica. Non si contano le azioni costruite in attaccocon Guccione che viene parato dal secondo portiere (entrato per infortunio di Boschini al 25'). Poi ancora Casarotto che spara fuori. Mister Coppola rilancia la squadra inserendo al 22 del secondo tempo Mattioli: così l'undici diventa maggiormente offensivo. Ancora Guccione e Casarotto provano il tiro in porta ma difettano nella mira. Finisce 1-1 e ad avere rimpianti per il pareggio è proprio il Montecchio che vede il Villafranca, squadra capolista del girone, allontanarsi a +9. Resta la seconda posizione in classifica. Insegue il Vigasio sotto di 6 punti.