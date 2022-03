Eccellenza: Montecchio Maggiore stavolta perde di misura a Montorio (2-1)

Un match iniziato con impegno per il baldanzoso Montecchio Maggiore che dà filo da torcere al Montorio nel primo tempo che finisce a reti inviolate. Al 23' della ripresa un gol da cineteca di Tarullo che porta i veronesi in vantaggio. Sul 1-0 gli uomini di mister Coppola si danno da fare ma basta un errore difensivo per subire il raddoppio al 29' con Vesentini. I castellani non ci stanno e accorcia le distnze il capitan-bomber Casarotto al 42'. Poi al 49' in pieno recupro la possibilità del pareggio è sui piedi di Guccione che colpisce il palo.

E' sconfitta, la seconda del campionato, per i vincitori della Coppa Italia di Eccellenza in Veneto. In classifica restano secondi (a 39 punti) ma la capolista Villafranca con una vittoria netta (4-0 al Mozzecane), allunga a +9. Ma soprattutto il Vigasio che vince a Pescantina è a soli 3 punti (36 punti) dal Montecchio.