Eccellenza: Montecchio cala il poker con il Mestrino Rubano (4-0)

Vittoria netta per la squadra di mister Coppola in casa contro la quarta della classe ovvero il Mestrino Rubano fermo a 43 punti in classifica. I biancorossi con la vittoria si portano 62 punti a solo -4 dalla capolista Villafranca Veronese. La reagilar season si chiude così con il Montecchio che sabato prossimo andrà a giocarsi l'accesso in serie D cnel triangolare con United Borgoricco e Treviso.

All'8' la prima rete: Mangieri tira in porta, il portiere degli ospiti Carollo non trattiene e Pegoraro che arriva a traino infila la porta: è 1-0.

Il raddoppio arriva al 22' , anche in questo caso con una respinta del portiere Carollo: è Guccione ad essere ben posizionato per metterla dentro. Il 3-0 arriva da una combinazione su azione tra Gugccione e Casarotto con quest'ultimo che segna al 36'. Infine il quart gol sempre nel primo tempo lo sigla (è la doppietta) ancora Guccione che porta a conclusione in rete un'azione sviluppata da Mangieri e Pegoraro.

Nella ripresa il Mestrino reagisce e tenta di accorciare le distanze ma nulla da fare: il Montechio va ancora vicino al gol sia con Guccione sia con Casarotto.



Il Montecchio Maggiore chiude la reagular season con il record dei gol fatti nei giorni dell'Eccellenza Veneta: sono 59 di cui 28 solo di capitan Casarotto.