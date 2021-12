Eccellenza: Montecchio batte Schio nella nebbia del Cosaro (2-1)

Regge lo Schio fino all'espulsione di Ciscato, e così si complica le cose e il Montecchio ha la meglio nel recupero finale. Il match tra unione calcio Montecchio Maggiore e Schio Calcio 1910 si conclude cul 2-1. Tutti nel secondo tempo i gol. Nella prima frazione di gioco la foschia è sopportabile: per le furie rosse di Coppola sono pericolosi sin dall'inizio Casarotto e Guccione. Per i giallorossi invece è Primucci che si fa vdere davanti alla porta di Saggioro costretto ad una parata impegnativa. Azione che si conclude con un episodio dubbio in cui lo Schio chiede addirittura il rigore. Ma l'arbitro non è della stessa opinione.

Andreetto batte una punizione che si infrange sulla barriera e Michelon raccolgie e batte colpendo un palo. Verso il filane della prima frazione lo Schio diminuisce l'intensità e Montecchio ha un'occasione con Montagnani.

Nella ripresa al 3' il gol del vantaggio di casa con Pegoraro che segna su assist di Guccione che lo serve proprio a centro area. Lo Schio regisce e Primucci lancia Pizzolato che manda fuori di poco sul secondo palo.

Poi al 13' Pizzolato si procura il rigore: viene toccato in area dal portiere del Montecchio Saggioro. Rigore che Andreetto si incarica di battere: è 1-1.



Al 21' un episodio che degera e provoca l'espulsion per una testata all'attaccante del Montecchio Casarotto da parte di Ciscato giocatore dello Schio. I giallorossi restano in 10 e cercano di contenere le furie rosse castellane. Occasione per Equizi al 26' dalla distanza ma il portiere ospite Ayoub devia in corner. Infine nel recupero Casarotto si procura una punizione dal limite e Guccione trasforma: è il definitivo 2-1.E si conclude con questo risultato il girone di andata con la 12esima giornata: si riprenderà dopo la pausa natalizia il 9 gennaio 2022. Montecchio Mggiore sarà a Pescantina e Schio gioca in casa col Vigasio.