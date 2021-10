Eccellenza: Montecchio Maggiore batte Montorio con una punizione di Casarotto

Terzo successo di fila per la squadra di mister Federico Coppola: le furie rosse di Montecchio Maggiore hanno avuto ragione del Montorio con un calcio piazzato in chiusura del seocndo tempo siglato da Matteo Casarotto. La partita è stata assai equilibrata con un Montorio brillante soprattutto nel centrocampo e in attacco. La roccisa difesa dei padroni di casa dei Castelli non ha permesso ai veronesi di finalizzare e così il macht si è trascinato sullo 0-0 fino al 46' quando Matteo Casarotto in contropiede viene steso al limite dell'area veronese da Campobello, espulso dall'arbitro. Lo stesso Casarotto calcia di sinistro un tiro imprendibile che batte portier Maragna. In classifica con tre vittorie e un pareggio Montecchio è secondo del girone A dopo Villafranca Veronese. Il Calcio Schio e Virtus Cornedo sono a 4 punti.