Eccellenza: Montecchio a Vigasio resiste nella sfida d'alta classifica (1-1)

La 24esima giornata poteva costare cara al Montecchio Maggiore: l'obiettivo del Vigasio era vincere e guadagnare la seconda posizione scalzando i vicentini che in classifica seguono a -4 il Villafranca Veronese saldo in testa.

Il pareggio sul 1-1 mantiene le furie rosse dei Castelli al secondo posto con 59 punti e il Vigasio terzo con 56 punti.

All'8' del primo tempo subito in gol gli uomini di mister Coppola con Mattioli che fa tutto da solo dimenticato dalla difesa avversaria: fa partire un bel tiro che finisce in rete battendo il portiere Vencato e gelando l'intero stadio Capone. C'è la reazione dei veronesi, il Montecchio ha nel frattempo alcune occasioni importanti anche col capitano Casarotto. Il pari arriva al 45' con Zanetti che segna di testa su assist di Nizzetto.

Il primo tempo si chiude sul pari: 1-1.

La ripresa si apre al 3' con un salvataggio del portiere biancorosso Saggioro su Tommasini lanciato a rete al 3'. Poi due punizioni di Nizzetto mettono paura ai vicentini. Al 24' il Vigasio cresce e Biasi devia la palla di testa ma trova il palo. E arriva anche l'episodio che poteva costare carissimo alla squadra di mister Coppola: al 36' viene espulso Zanella per doppia ammonizione. Negli ultimi minuti il gioco lo fa il Vigasio e Montecchio resiste fortunatamente: alla fine porta a casa un punto.

.