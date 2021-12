Eccellenza, mercato: al FC Bassano arriva l'ex biancorosso Mattia Sandrini

La società Fc Bassano 1903 comunica di aver raggiunto un accordo per la stagione in corso con il giocatore Mattia Sandrini.?Centrocampista, classe 1993, Sandrini è cresciuto nel settore giovanile del Vicenza fino ad arrivare ad essere aggregato alla Prima squadra. Dopo un prestito al Viareggio è stato acquistato dal Parma, militando un paio di stagioni al Real Vicenza. Dopo il fallimento della squadra emiliana è tornato a casa all'Arzignano in serie D, serie in cui ha militato anche con il Legnago. Da qui un'esperienza al Castelbaldo, poi Schio ed Arcella. Nella prima parte di questa stagione ha vestito la maglia del Vigasio, da dove approda in giallorosso.



??«Per me è un sogno essere a Bassano - ha affermato Mattia Sandrini appena arrivato al Marcante - perché la chiamata di una squadra con un così grande trascorso e di una città così importante non si può assolutamente rifiutare».«Sono qui per dare il mio contributo per concludere bene il campionato -ha concluso Sandrini -, deciso a lottare ogni domenica per vincere perché Bassano e i suoi tifosi meritano questo».