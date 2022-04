Eccellenza: la Virtus Cornedo piega di misura il Garda (2-1) e raggiunge la salvezza

Squadra in casa

Chiude il campionato con un salvezza guadagnata in anticipo la Virtus Cornedo di mister Davide Zenorini grazie alla vittoria casalinga contro il Garda per 2-1.

La Virtus va in vantaggio con Gyimah al 8': colpo di testa su calcio d'angolo e il pallone si insacca alle spalle del portiere ospite Carletti. E' l'1-0. Al 16' Trivunovic sfiora il raddoppio sempre di testa. Dopo l'occasione di Lovato al 27' (tiro potente da fuori area) gli uomini di Zenorini calano e comincia aprendere più spesso l'iniziativa il Garda. Al 43' Spinelli segna su assist di Mattei, ed è 1-1.

Nella ripresa il gol del raddoppio dei padroni di casa arriva subito nei primi 60": segna Cervellin su punizione grazie anche ad una deviziaione della barriera che spiazza il portiere avvversario.

Successivamente nella reazione del Garda è Spinelli il più pericoloso andando due volte vicino al pareggio. Alla fine c'è lo spazio anche per l'espulsioe di Cuman del Cornedo per doppia ammonizine.

Il match finisce pcon la vittoria della Virtus Cornedo contro Garda (2-1).