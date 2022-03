Eccellenza: la sfida per rimanere in zona play off tra Camisano e Calvi Noale finisce 2-1

Un match impegnativo quello allo stadio Dal Maso di Camisano Vicentino con i padroni di casa che devono fare risultato per rimanere in zona play-off. Stessa situazione anche per gli ospiti, che ce la mettono tutta e che vanno in vantaggio al 2' con Stalla su assist di De Vido. E il Camisano si trova subito in salita rischiando al 15' di prendere pure il secondo gol, ma il tiro di Chia viene neutralizzato. Per i biancocelesti costruiscono gioco in attacco Volpato, Sciancalepore e Maistrello. Ma manca precisione e fortuna agli uomini di Massimiliano Sabbadin. Al 28' arriva il pareggio con un bel tiro di Volpato da fuori area su assist di Mario. Da annoverare ancora un'occasione prima dell'intervallo per Sciancalepore.

Nella ripresa entra Rampin per Midolati tra le fila dei biancocelesti. L'episodio chiave è al 10' con l'espulsione di Bagarotto che infligge una gomitata a De Stefani (e fin qui sarebbe stato un giallo) e poi nel diverbio successivo al fallo sputa pure addosso all'avversario: un fatto assolutamente inaudito e antisportivo che obbliga l'arbitro ad estrarre il cartellino rosso. Gli ospiti restano in dieci per l'espulsione e il Camisano riesce ad imporre il gioco e a pressare gli avversari nella loro metà campo. Il vantaggio arriva su punizione dai 25 metri con Anostini che infila il pallone in porta lasciando il portiere avversario di stucco. E' il vantaggio del definitivo 2 a 1. Prima del triplice fischio finale Rampin ha l'occasione di ribadire in gol su punizione di Anostini, ma la palla finisce sull'esterno della rete.