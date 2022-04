Eccellenza: la debacle di Schio in trasferta a Garda (2-1)

Si fa pericolosa la classifica per gli uomini di mister Baldi: i giallorossi sono in zona retrocessione. Non è bastato il gol di Dalla Riva a contenere il passivo. Così i diretti concorrenti di bassa classifica del Garda guadagnano posizioni