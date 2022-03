Eccellenza: impresa del Camisano ad Albignasego: 1-3

Squadra in casa

Squadra in casa Albignasego

Con la vittoria di ieri il Camisano Calcio 1910 si piazza al quaerto posto in classifica dopo lp'irraggiugibile Giorgione , primo a 47 punti, seguito da Arcella e Borgoricco a (40). Camisano è a 38 punti tallonato dal Bassano a 37. Segue il Calci Noale a 33. Queste le prime posizioni del Girone B dell'Eccellenza. L'albignasego è in decima posizione, quintultimo.



Il match giocato in terra padovana ha visto i padroni di casa allenati da mister Antonelli andare subito in gol al 9' con Cecconello, spaventando l'ambiente calcistico camisanese.Ma gli uomini di mister Sabbadin non si sono di certo abbattuti. Hanno reagito mettendo a segno al 14' con Volpato il rigore e poi hanno raddoppiato al 21' con Baccarin. Nella ripresa gol del subentrato Scinacalepore al 38'.