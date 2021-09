Eccellenza: il Vigasio affonda il Cornedo, 2-0

La Virtus Cornedo in trasferta nel veronese, poco precisa nelle conclusioni a rete, è rimasta bloccata dalla morsa tattica messa a punto da mister Spinale del Vigasio: pessima giornata per l'allenatore dei gialloblù Clementi

La prima occasione vera per una rete ce l'ha la Virtus Cornedo nel contropiede che vede protagonista al 6' Gymah che solo davanti alla porta sbaglia il bersaglio, anche se di poco. Il primo gol arriva al 14' del primo tempo con il centravanti del Vigasio Granoche che batte di testa all'incrocio dei pali su assist di Camarà. Granoce si ripete su azione anche al 26' e non dà scampo al portiee gilloblù Pilan. Il primo tempo si chiude già sul 2-0. Nella ripresa la Virtus ce la mette tutta: due almeno le occasionissime con Lovato e Miloradovic. Da segnalare al 28' del secondo tempo un palo di Bentivoglio che conclude un'azione di contropiede che avrebbe potuto appesantire un bilancio già diffiicle per i vicentini.