Eccellenza: il Montecchio rovina la festa al Villafranca col rigore al cucchiaio al 93' (2-2)

Il big match di ieri al vertice del girone A dell'eccellenza veneta tra la capolista Villafranca e i vincitori della coppa Italia veneta di categoria del Montecchio Maggiore è finito con un pareggio . Anche se i veronesi stavano assaporando la vittoria sul 1-2 al 90' dopo che il Montecchio era rimasto in 10 con l'espulsione di Talarico al 37' della ripresa. Nel recupero è un rigore a rovinare la festa alla squadra di mister Corghi: Maccarone blocca in area lo scatenato Casarotto. L'arbitro fischia il penalty al 92' e al 93' il capitano vicentino viola la porta difesa da Anderloni con un rigore col cucchiaio: una scelta coraggiosa ma vincente. E' il 2-2 definitivo e poco dopo arriva il triplice fischio finale.

Non è stata una passeggiata per gli uomini di mister Coppola: vanno in vantaggio gli ospiti con Tomè al 37' e il primo tempo si chiude con la capolista in vantaggio. Nella ripresa le furie biancorosse riaprono i giochi al 15' con una triangolazione tra Casarotto e Pegoraro ed è il capitano a mettere in rete. Ma gli ospiti non ci stanno e il veronese Cibin allunbga al 20'. Al 37' (siamo sempre nella ripresa) l'episodio dellì'espulsione per doppia ammonizione di Talarico che mette in gravi difficoltà i padroni di casa. Sul 1-2 e con un uomo in meno sembra che non vi sia nulla da fare per la squadra di mister Coppola, ma in chiusura il gruizzo di super-Casarotto impreziosito da un'esecuzione del rigore degna della massima serie.