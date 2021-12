Eccellenza: il Montecchio Maggiore insegue la capolista Villafranca del girone A

Un Montecchio Maggiore "furioso" che vuole la testa della classifica è quello che allena mister Coppola. A Mestrino contro il Rubano del tecnico vicentino Massimo Bernardi ha vinto di misura, anche se c'è da annoverare un rigore negato al 42' del primo tempo per un fallo sull'attaccante Casarotto in area.



Le due sqaudre domenica si sono equivalse per lunghi tratti del match, ma Montecchio ha avuto già due occasioni nette da gol nella prima frazione con Guccione e con Poli. Poi il penalty non fischiato tra lo stupore dei 22 in campo alla fine del primo tempo. Nell ripresa il gol che decide la sfida: al 10' un bel cross di Montagnani in area viene intercettato da Guccione che di testa manda in rete battando il portiere del Mestrino-Rubano Carollo.Poi la reazione dei padroni di casa che non ci stanno, ma che non riescono a essere pungenti nelle fasi finali delle azioni verso la porta difesa da Saggioro.