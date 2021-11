Eccellenza: il Montecchio è Maggiore anche a Cornedo contro la Virtus

Un match difficile per la Virtus Cornedo seppur in casa quello con il Montecchio Maggiore ai vertici della classifica del girone A dell'Eccellenza veneta.

E infatti nonostante il primo tempo si sia concluso a reti inviolate, i primi 45 minuti si sono caratterizzati con un forte pressing da parte dei castellani. Grandi protagonisti della prima frazione di gioco Guccione, attaccante del Montecchio, e il portiere del Cornedo Dani. Quest'ultimo ha salavato la sua porta diverse volte sui tiri dell'avanti castellano.

All'inizio della ripresa l'episodio che avrebbe potuto togliere forze al Montecchio: il portiere Saggioro viene espulso per un'uscita sull'attaccante cornedese Miloradovic. Gli ospiti rimangono in 10 e il Cornedo non ne approfitta. All'11' arriva il rigore con il difensore di casa Zancan che atterra Casarotto: quest'ultimo realizza e batte Dani. Il Cornedo non reagisce e Casarotto al 29' insacca su azione. E' lo 0-2. C'è tempo per l'ultima rete che suggella il gran lavoro di Guccione al 37' che mette la palla alle spalle del portiere della Virtus.



Il risultato vincente porta il Montecchio in seconda posizione in classifica a 25 punti (a 5 punti dal Villafranca, primo). Cornedo ultimo in classifica con 6 punti.