Eccellenza: il derby Montecchio-Cornedo è finito 4-3, tifoso salvato col defibrillatore dopo il match

Un match dai toni assai accesi quello di Montecchio Maggiore tra i locali reduci dall'eliminazione dalla Coppa Italia di categoria e secondi in classifica e la Virtus Cornedo che ha avuto un andamento altalenante in stagione.

Una partita che si può definire un derby visto la vicinanza dei due paesi.

I gialloblu di mister Zenorini vanno in vantaggio con Visonà a 7' e raddoppiano con il bomber Miloradovic al 28'. Accorcia le distanze al 35' e segna la sua doppietta al 41' portando il risultano all'intervallo sulla parità: 2-2.



Nella ripresa la Virtus Cornedo sorprende le furie biancorosse di mister Coppola al 4' con Trivunovic che segna la rete del momentaneo vantaggio. Montecchio non ci sta e al 11' è di nuovo pareggio con il gol di pegoraro. Il match rrimane in bilico fino al 41' quando capitan Matteo Casarotto raccolgie una palla in area avversaria e infila un diagonale memorabile alle spalle del portiere avversario Pilan.C'è il tempo per esultate e andare negli spogliatoi, ma qualche minuto dopo un ex dirigente del Montecchio di 78 anni (P. C. le dsue iniziali) si sente male e si accascia a terra: sono attimi di paura sotto la tribua dello stadio Cosaro. Intervengono i sanitari (il medico e il fisioterapista del Montecchio) col defibrillatore e lo rianimano. Arriva l'ambulanza e l'uomo viene portato in ospedale per le cure del caso.