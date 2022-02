Eccellenza: il "derby" Camisano-Plateola a reti inviolate, vince il "terzo tempo"

Un match ricco di occasioni e condizionato dal vento questo derby 2022 tra Camisano 1910 e Academy Plateola (di Piazzola sul Brenta: stiamo parlando di due paesi che distano solo 7 chilometri e si trovano in due province di verse (Vicenza e padova) e tra i quali c'è una storica rivalità calcistica.

Il match finisce a reti inviolate (0-0), ma non sono mancate le emozioni. Occasioni da gol nel primo tempo per gli ospititi che mettono alla prova in successione con due tiri di Sottovia il portiere Corà. Da segnalare in chiusura del primo tempo una grande occasione di stea per Ostojic (Plateola).



Nella ripresa si fa vedere prima il Camisano con Sciancalepore e poi con Pavan e di testa va cinino al gol Anostini. E ancpora ci prova Mario per i padroni di casa e infine Pavan: para Costa del Plateola. Infine gli ospiti sono pericolosi con Scalco.