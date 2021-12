Eccellenza: il centravanti Zuin esplode con Pontarollo al Bassano contro San Giorgio in Bosco (4-1)

Alessandro Zuin è uno dei migliori attaccanti della categoria e grazie alla messa a punto della squadra attuata dal nuovo tecnico Alessandro Pontarollo è diventato particolarmente prolifico.



Due reti nel primo tempo domenica contro il San Giorgio in Bosco al 16' e al 30' grazie all'assist di Bounafaa. Poi Antenucci conclude a rete su assist di Pellizzer, ed è 3-0. Nella ripresa al 12' altro gol di Zuin sempre imbeccato da Bounafaa che grazie alla sua velocità getta scompiglio nella difesa del San Giorgio In Bosco. La squadra padovana reagisce e si procura un rigore per trattenuta in area che Simoni al 21' insacca alle spalle di Amatori. E' il gol della bandiera.Il match ha dimostrato che la cura Pontarollo funziona.