Eccellenza: Godigese-Bassano sospesa sul 1-0, l'arbitro sta male

Per problemi di salute dell'arbitro è stata sospesa la partita a Godego alla fine del primo tempo. In vantaggio i trevigiani con una rete siglata forse in fuorigioco dall'ex dei giallorossi Riccardo Baggio. Recupero della ripresa per ora a data da destinarsi