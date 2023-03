Eccellenza, girone A, risultati: tra le vicentine vincono lo Schio e il Bassano

Lo Schio Calcio vince in casa col Montorio per 3-2. Il FC Bassano allo stadio Mercante piega il Garda con 3 reti a zero. Camisano e Eurocassola in trasferta pareggiano a reti inviolate rispettivamente con Albignasego e Belfiorese; la Virtus Cornedo a Vigasio fa 1-1 e l’Unione La Rocca perde di misura con la capolista a Sant’Ambrogio Valpolicella.

Tutti i risultati della 30°giornata del campionato Eccellenza girone A:

Albignasego-Camisano, 0-0

Ambrosiana-Unione La Rocca Altavilla, 1-0 - RETE: Micciché

Bassano-Garda, 3-0 - RETI: Brunazzi, Zuin, Peotta

Belfiorese-Eurocassola, 0-0

Schio-Montorio, 3-2

Castelnuovo del Garda-Clivense 2-3 -RETI: Biasi (CDG), Cadete Sepulveda (CDG), Florian (C), Dall'Ara (C), Cissé (C)

Pescantina Settimo-Academy Plateola 1-1 - RETI: Episcopo (A), Cappelletti (PS)

Valgatara-Pozzonovo 1-0 - RETE: Caia

Vigasio-Virtus Cornedo 1-1 - RETI: Munarini (VC), Zanetti (V)

Riposa: Mestrino Rubano

CLASSIFICA

Ambrosiana 60

Clivense S.M 60

La Rocca Altavilla 56

Academy Plateola 56

Bassano 56

Eurocassola 50

Vigasio 47

Schio 46

Montorio 44

Mestrino Rubano 41

Albignasego 40

Camisano 40

Virtus Cornedo 39

Valgatara 33

Castelnuovo DG 32

Pescantina Settimo 32

Belfiorese 27 (-1)

Garda 24

Pozzonovo 22



PROSSIMO TURNO

( 31esima giornata, 26 marzo 2023)

Academy Plateola-Vigasio

Camisano-Mestrino Rubano

Castelnuovo DG-Belfiorese

Clivense-Valgatara

Garda-Pescantina Settimo

Montorio-Ambrosiana

Pozzonovo-Albignasego

Union Eurocassola-Calcio Schio

Virtus Cornedo-Unione La Rocca Altavilla

Riposa: Bassano