Eccellenza, girone A: al Bassano 1903 arriva Emanuel Abrefah

Con una nota del 26 ottobre 2022 la società Fc Bassano 1903 comunica di aver raggiunto un accordo per la stagione sportiva 2022-2023 con il giocatore Emanuel Abrefah.



Centrocampista, nato a Thiene da genitori del Ghana, classe 1991, Abrefah arriva in giallorosso dopo aver militato in diverse formazioni: Romano,(nella massima serie della Repubblica Ceca), Union Quinto,e ancora, Valle d’Aosta,ed«Sono davvero contento di essere arrivato in una società così importante per storia città e tifoseria - fa sapere Abrefah - Il mio obiettivo è quello di arrivare più in alto possibile perché qui c’è tutto quello che serve per poterlo fare. Bassano deve disputare campionati importanti e sicuramente in categorie diverse da questa. Il mio compito qui sarà quello di portare esperienza ad un gruppo che ha già molta qualità».