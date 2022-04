Eccellenza: FC Bassano perde nel recupero a Castello di Godego (2-0)

Mister Nichele che sostituisce in campo Alessandro Pontarollo che sta scontando una squalifica, ha schierato addirittura 4 punte ieri a Castello di Godego contro i locali per portare a casa il risultato dello spezzone di gara da recuperare. Due settimane fa infatti la partita fu interrotta per un malore dell'arbitro al 45'. Rimaneva da disputare il secondo tempo. E così è stato: Godigese e Bassano si sono ritrovate in terra trevigiana con i padroni di casa in vantaggio di un gol che fu segnato a suo tempo da RIccardo Baggio al 36' del primo tempo (il gol dell'ex, tra l'altro).

Ecco che i giallorossi scendono in campo convinti: al 5' da segnalare una traversa colta da Paludetto. Un gol mancato che avrebbe sicuramente cambiato il volto della gara. Il Bassano non demorde, vuole vincere: la squadra Zuin per due volte, ma a dire no è il portiere trevigiano Pellanda.

Poi mister Nichele inserisce Meité per dare maggior movimento offensivo al gruppo. Ma mentre i giallorossi pressano sulla metà campo degli avversari, ecco che Rizzi colgie una palla rilanciata e s'invola in contropiede al 42': è il definitivo 2-0.