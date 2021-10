Eccellenza: Fc Bassano perde in casa con Albignasego, 1-2

Difesa granitica e molto ordinata quella dell'Albignasego che si è presentato allo stadio Mercante di Bassano del Grappa domenica pomeriggio. Il FC Bassano di mister Maino ha fatto davvero fatica a trovare i varchi in attacco per riuscire a essere pericoloso verso la rete avversaria. E così vanno in vantaggio al 7' del primo tempo proprio i padovani con il cnetravanti Di Lalla con un tiro sporcato da alcune deviazioni che ingannano il portiere giallorosso. Il Bassano va in gol al 2' della ripresa: dopo un colpo di testa di Antenucci respinto alla meglio dal numero uno dei padovani Daffré si avventa sulla palla vagante in area Francesco Peotta che insacca: è 1-1. E 5' dopo l'Albignasego fa capire che i tre punti li vuole portare a casa: Manuel Cecconello segna su assist di Mattia Cecconello: ed è il definitivo 1-2. Molto severo a fine partita nei commenti l'allenatore del FC Bassano Francesco Maino convinto che i suoi non siano mai riusciti ad esprimere unminimo di gioco, e anzi hanno subito quello degli avversari in modo eclatante. La vittoria dell'Albignasego permette ai padovani (ora con 7 punti) di scavalcare in classifica proprio FC Bassano a 6 punti.