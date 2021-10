Eccellenza: corsaro fu il Mestrino a Schio, 4-1

Il Mestrino Rubano offre una prestazione davvero corsara sorprendendo uno Schio un po' sonnolento. Non è servito a quasto punto l'avvicendamento in panchina con l'arrivo la settimana di mister Moreno Vicentin. i giallorossi (in maglia scura con la riga verticale bicolore) domenica sono sembrati un po' svogliati ed hanno subito l'iniziativa dei padovani in maglia bianca sin dai primi minuti del primo tempo. Al 3' segna Adjej su assist di Nalesso: 0-1. Raddoppio dopo 10' su corner deviato in rete prorpio da Nalesso.

Nella ripresa mister Visentin cerca di rendere più pericolosa la sua squadra inserendo Munarini. Ma al 13' va in gol Scapin su assist del solito Nalesso. Riposnde Schio con Munarini per 1-3. In chiusura doppietta di Scapin peril definitivo 1-4.