Eccellenza: Cornedo espugna Cologna Veneta (1-2)

Con un gol per tempo la Virtus Cornedo porta a casa tre punti dalla trasferta a Cologna Veneta. Vanno in vantaggio subito i giallobù della Valle dell'Agno al 1' con il gol di Piazzon che colpisce la palla al volo su assist di Battistella. Alla rete risponde la squadra di casa al 12' col gol di Borgatti con un tiro imprendibile per il portiere vicentino Pilan. Eì 1-1.

Al 20' del primo tempo Mirodanovic ha sui piedi la palla dell'allungo ma non va, ha la meglio l'estremo difensore Fattore.



Nella ripresa il Cologna ha l'occasione per allungare al 10': rigore per un contatto in area tra Maggio e Piazzon. Il penalty lo batte Borgatti ma Pilan para!Al 34' l'occasione per bomber Miloradovic che questa volta non sbaglia colgiendo la palla del corner battuto da Lovato e piazzandola in rete da ottima posizione. E sul 1-2 Cornedo ha anche altre interessanti occasioni da rete con Battistella e con Ferrari.