Eccellenza, Coppa Italia: Montecchio Maggiore a Lignano batte il Brian 3-1, doppietta di Guccione

La prima fase nazionale di Coppa Italia è superata per il Montecchio Maggiore che ha già conquistato la Coppa della Regione Veneto nella categoria Eccellenza: oggi pomeriggio ha battuto a Lignano Sabbiadoro il Brian Lignano per 1-3.

Nel primo tempo subito pericoloso il Montecchio con Mattioli su assist di Casarotto al 5'. I biancorossi amministrono la partita nei primi 20'.

Ma è il Brian Lignano al 22' che apre le marcature con il capitano Alberto De March sugli sviluppi del primo calcio d'angolo a favore dei padroni di casa: si è trattato della prima azione pericolosa per il Lignano.

Sul 1-0 Montecchio reagisce fa sentire la sua superiorità in campo portando in rete al 28' Leonardo Mattioli (su cross di Pegoraro) e per ben due volte l'ala sinistra il 32enne Giovanni Guccione, ben sostenuti dal centrocampo e naturalmente dal gioco sulle fasce.

Guccione segna la prima rete al 37' con un pallonetto dal limite dell'area che scavalca il portiere su recupero e assist di Matteo Casarotto. La seconda rete di Guccione al 40', di prima, da posizione centrale in semi-rovesciata su cross.

Al 15' del secondo tempo Bonilla impegna il portiere Saggioro del Montecchio che è costretto all'uscita.

Guccione autore di due bei gol ed entra Mangieri.

Al 18' occasionissima di Mattioli che va vicinissimo alla doppietta, ma il suo tiro viene parato.

Al 24' del secondo tempo esce Pegoraro e entra Giovanni Artuso. Il montecchio poi amministra il gioco. I locali cercano di reagire ma hanno grosse difficoltà ad arrivare alla porta vicentina.

Il match si chiude sul 1-3 decretando il passaggio del turno per il Montecchio di mister Coppola.

Prossimo incontro per le fuerie rosse vicentine ai quarti di finale con il Ciliverghe Mazzano (della provincia di Brescia).