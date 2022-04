Eccellenza, Coppa Italia: il Montecchio in casa non resiste al Ciliverghe ed è fuori, ma resta il ricordo della Coppa vinta in Veneto

La soddisfazione il montecchio l'ha già avuta conquistando la Coppa Italia del Veneto oramai più di un mese fa e soprattutto lottando tra le prime nel girone A di Eccellenza Veneto.

Gli uomini di Coppola comunque ci credevano ed hanno tentato di tener testa ai lombardi di Ciliverghe che hanno aperto le marcature ieri sera allo stadio Cosaro di Montecchio al 6' minuto con Bosio di testa su cross di Lo Russo dalla sinistra. I padroni di casa subito reagiscono con Dal Dosso: il suo tiro dal limite viene deviato in angolo.

Il gol arriva al 15' con Cinel che pareggia in conti su punizione di Mattioli. ANche in questo caso un gol di testa. I castellani esultano per il pareggio sul 1-1.

Dopo due minuti però su azione Bosio replica grazie all'assist di Russo ed è 1-2.

Gli uomini di Coppona non ci stanno e costruiscono gioco con conclusioni di Pegoraro e Casarotto: i loro tentativi di bucare la porta sono sventati dal portiere Spezia.

In chiusura del primo tempo le furie rosse dei Castelli vanno vicine al gol: su calcio d'angolo colpisce bene di testa Pennacchio ma la palla viene salvata sulla linea dalla difesa.



Nella ripresa al 4' Mattioli ha una bella occasione in area,ma viene parato. Al 7' Bosio sigla la tripletta in contropiede mentre Montecchio tenta di pressare. L'assist è di Volpini e il tiro finisce appena sotto la traversa della porta difesa da Segantini.Il Montecchio lotta fino alla fine con i suoi più volte pericolosi: Casarotto, Cinel, Montagnani e in chiusura anche Talarico e Fortuna. Ma il risultato è di 1-3 per i lombardi e sono loro a passare il turno dei quarti.