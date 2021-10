Eccellenza: Camisano vince in casa su Pozzonovo, 4-1

Sotto di un gol su rigore, il Camisano reagisce e chiude il primo tempo già in vantaggio: in gol per i biancocelesti due volte Pavanello (l'eroe della partita), Sciancalepore e Volpato

Inizia subito in salita il match per i biancocelesti del Camisano: al 2' minuto va a terra in area un attaccante del Pozzonovo e l'arbitro assegna subito il rigore. Trasforma Cortella che trafigge la porta di Corà. I ragazzi di Sabbadin non si perdono d'animo e costruiscono gioco per arrivare alla meta. Il gol del pareggio arriva al quarto d'ora dai piedi di Pavanello che prende il palo interno e segna su assist di Volpato. E' lo stesso Pavanello, spesso determinante in campo, che inbecca Sciacalepore al 36' per il raddoppio. Si va a riposo sul 2-1 dopo che il portiere del Camisano Corà salva il risultato su una insidiosa punizione di Cortella.

Nella ripresa Pozzonovo subisce l'aggressività dei padroni di casa e al 10' Pavanello lancia in porta Volpato: è 3-1. L'allenatore del Pozzonovo mister Cavazzana opera allora qualche cambio e riassesta la squadra, ma 4' dopo al 14' l'jncredibile Pavanello segna il pocher con la sua personale doppietta: Volpato colpisce di testa, il portiere dei padovani Schiavon smanaccia e sulla ribattuta il camisanese segna di sinistro.